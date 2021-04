V ljubljanski Drami Moj prvi informans z delovnim naslovom Sea Wall Nine Ivanišin

Ljubljana, 16. aprila - V SNG Drama Ljubljana bodo ob 20. uri prek neposrednega spletnega prenosa premierno predstavili avtorski projekt Nine Ivanišin Moj prvi informans z delovnim naslovom Sea Wall. Avtorica projekt opisuje kot plod svojih osebnih razmislekov o preteklosti gledališča in potrebi po artikulaciji dosedanjih dognanj in artikulaciji novih vprašanj.