Svetina: Osebe z invalidnostjo imajo pravico živeti v okolju, ki jim bo zagotavljalo primerljivo kakovost življenja

Ljubljana, 16. aprila - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem slovenskem dnevu paraplegikov in tetraplegikov poudarja, da je nujno zavedanje, da imajo osebe z invalidnostjo in njihove družine pravico živeti v okolju, ki jim bo zagotavljalo primerljivo kakovost življenja. To vodilo ne bi smelo biti le načelno, temveč dnevno uresničevano.