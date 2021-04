V Kozjanskem parku uredili vodne habitate za dvoživke

Podsreda, 18. aprila - V Kozjanskem parku so februarja in marca na območju Jovsov vzpostavili vodne habitate, in sicer tri mlake v velikosti okoli 250 kvadratnih metrov. Mlake so pomemben ukrep za krepitev populacij dvoživk, predvsem ciljnih vrst, kot so nižinski urh, hribski urh in veliki pupek, je za STA povedala Tatjana Kotnik iz Kozjanskega parka.