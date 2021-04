V Celju policisti rešili življenje občanu

Celje, 16. aprila - Policista policijske postaje vodnikov službenih psov Celje sta v sredo rešila življenje občanu. Na Vrunčevi ulici v Celju je do njiju prišel občan in povedal, da je v pritličju zapuščenega objekta našel neodzivnega moškega. Policista sta takoj odšla v objekt, kjer je ležal moški, ki ni kazal znakov življenja, in ga začela takoj uspešno oživljati.