Milwaukee do zmage, Antetokounmpo se ob vrnitvi še ni razigral

Atlanta, 16. aprila - Eden od zvezdnikov košarkarske lige NBA Giannis Antetokounmpo se je po šestih tekmah premora vrnil na parket in pomagal Milwaukee Bucks do zmage s 120:109 pri Atlanta Hawks. Grk s 15 točkami sicer še ni dosegel svojega povprečja (29), a je imel obilo pomoči pri soigralcih. Veselo novico so prejeli tudi LA Lakers; vrača se Anthony Davis.