V ZDA doslej pri cepljenih potrdili 5800 okužb z novim koronavirusom

Washington, 16. aprila - Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v četrtek sporočil, da so v ZDA v 40 zveznih državah doslej odkrili 5800 okužb z novim koronavirusom pri osebah, ki so se cepile z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne oziroma enim odmerkom cepiva Johnson & Johnson. V ZDA so doslej z vsaj enim odmerkom cepili 126 milijonov ljudi.