V galeriji Monfort razstavlja Boris Beja

Portorož, 16. aprila - V galeriji Monfort v Portorožu je od danes na ogled prostorska postavitev Sail with me Borisa Antona Beje, ki se uvršča med vidne predstavnike mlade generacije slovenskih vizualnih umetnikov. Podobno kot pri predhodnih projektih tudi tokrat izhaja iz osebne izkušnje, so zapisali v Obalnih galerijah Piran.