Newyorške borze končale z rastjo, Dow Jones prvič čez 34.000 točk

New York, 15. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, pri čemer je indeks Dow Jones dosegel nov rekord in prvič presegel vrednost 34.000 točk. Vlagatelje so pozitivno presenetili podatki o zaslužkih ameriških bank in podatki o stanju na trgu dela ter o prodaji na drobno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.