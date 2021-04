Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nameri madžarske banke OTP, da prevzame slovensko Novo KBM. Poročale so tudi o nadaljnjem dogajanju okoli domnevnega neuradnega dokumenta o mejah na Zahodnem Balkanu in o najnovejših epidemioloških podatkih glede koronavirusa v Sloveniji.