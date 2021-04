Delo o posodobitvi vojske (16. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Novica Mihajlović v komentarju Samo orožje je premalo za varnost piše o presoji ustavnega sodišča, ki je v četrtek presodilo, da so te investicije nujne, ter da referenduma o 780 milijonih za orožje in opremo ne bo. Avtor ob tem opozarja, da za varnost še zdaleč ni dovolj samo nakupiti orožje, oklepnike in nanovačiti dovolj vojakov.