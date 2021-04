V mariborske UGM Studiu slikarska razstava Stojana Graufa

Maribor, 16. aprila - Umetnostna galerija Maribor danes v svojem UGM Studiu na Trgu Leona Štuklja odpira slikarsko razstavo Stojana Graufa z naslovom Zemlja ni človekova last, človek je last zemlje. Razstava, ki je del spremljevalnega programa mednarodnega trienala umetnost in okolje, bo predstavila okoli 50 risb in slik iz zadnjega desetletja umetnikovega ustvarjanja.