S kolebnico do zdravega načina življenja

Ljubljana, 17. aprila - V okviru vseslovenske akcije Skači s kolebnico, preskoči covid, ki je trajala v času zadnjega zaprtja šolanja na daljavo oz. od 1. do 12. aprila, v kateri so sodelovale vse osnovne šole, so zbrali 3.389.974 preskokov. S tem so presegli zastavljeni cilj za dobrih 160 odstotkov. Največ preskokov s kolebnico je zbrala OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige.