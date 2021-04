Na Hrvaškem izdelali moško obleko s protivirusnim premazom

Zagreb/Varaždin, 18. aprila - Sodelovanje tekstilne in biomedicinske industrije je prispevalo k izdelavi moške obleke s protivirusnim premazom, ki ga je na hrvaški trg poslalo podjetje Varteks iz Varaždina. V podjetju trdijo, da inovativna tkanina ViralOff, iz katere so izdelali obleko, v dveh urah skoraj popolnoma odstrani viruse, če so na oblačilih.