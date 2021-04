Odbora Evropskega parlamenta potrdila sporazum o prihodnjih odnosih z Otokom

Bruselj, 15. aprila - Odbora Evropskega parlamenta za zunanjo politiko in mednarodno trgovino sta danes na glasovanju podprla sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Otokom po brexitu. Zdaj je na vrsti še glasovanje o ratifikaciji sporazuma v Evropskem parlamentu, datuma še niso določili, so sporočili iz Bruslja.