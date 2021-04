Evropske borze z rastjo; cenejši evro, nafta na mestu

London/Frankfurt/Pariz, 15. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. K temu so največ prispevale optimistične novice iz ZDA, medtem ko se Evropa še naprej bori s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami. Tečaj evra se je znižal, cene nafte pa se niso pomembneje spremenile.