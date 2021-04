O samotestiranju v šolah po prepričanju Sviza nujen dogovor z njimi

Ljubljana, 15. aprila - Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo Sindikat vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval. O samotestiranju v šolah je nujen dogovor s sindikatom, opozarjajo v Svizu.