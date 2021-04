Vučko ostaja direktor službe DVK

Ljubljana, 15. aprila - Službo Državne volilne komisije (DVK) bo še naprej vodil Dušan Vučko. Člani DVK so namreč danes sprejeli sklep, da se ga na položaj direktorja službe imenuje za novo petletno obdobje, do avgusta 2026. Soglašali so, da dobro opravlja svoje delo. V prihodnje pa bo potreben tudi razmislek, kako poskrbeti za kontinuiteto strokovnega dela na komisiji.