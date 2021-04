V Ljubljani izžrebali najemnike stanovanj za mlade

Ljubljana, 15. aprila - V ljubljanski mestni hiši so danes izžrebali najemnike stanovanj za mlade. Na razpis je prispelo 482 vlog, upravičencev je bilo 339. Danes so jih izžrebali 30 in po dve rezervi za vsako skupino upravičencev, od katerih se jih bo deset lahko že prihodnji mesec vselilo v novo stanovanjsko sosesko Brdo, so sporočili iz ljubljanske občine.