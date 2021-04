SBI TOP pridobil 0,33 odstotka

Ljubljana, 15. aprila - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi se je danes povzpel za 0,33 odstotka in se ustavil pri 1036,26 točke. Skupni promet je dosegel 2,72 milijona evrov; okoli dve tretjini sta ga odpadli na delnice Krke, ki so se podražile za 0,61 odstotka. Z močno rastjo so indeksu navzgor pomagale tudi delnice Petrola.