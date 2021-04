Vlada potrdila končno oceno škode po decembrskih neurjih

Ljubljana, 15. aprila - Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom lani na območju notranjske in obalne regije. Škoda v devetih občinah znaša 14,25 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.