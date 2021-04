Na Koroškem številne izkušnje z vključevanjem priseljencev v okolje

Slovenj Gradec, 15. aprila - Na spletnem posvetu, ki ga je v okviru projekta Izzivi medkulturne raznolikosti danes pripravila Druga OŠ Slovenj Gradec, so osvetlili različne vidike in izkušnje vključevanja priseljencev v novo okolje, od šolskega, delovnega in lokalnega. Predstavili so nov poklic medkulturni mediator in prisluhnili predlogom priseljencev.