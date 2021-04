Znani so zmagovalci letošnjega tekmovanja Popri

Šempeter pri Gorici, 15. aprila - Znani so zmagovalci tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri 2021. V finale se je od 134 prijavljenih uvrstilo 36 ekip, od katerih so v vsaki od kategorij - osnovnošolci, dijaki in mladi do 29. leta - izbrali tri najboljše ekipe. Zmagovalci se bodo pomerili tudi na mednarodni ravni.