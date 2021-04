SOPS za enoten dodatek za delo med epidemijo v višini 250 evrov

Ljubljana, 15. aprila - Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) predlaga, da deveti protikoronski zakon določi enoten dodatek za delo v rizičnih razmerah med epidemijo covida-19 v neobdavčenem pavšalnem znesku 250 evrov za cel mesec dela na osebo. Tak znesek naj se izplača tako v zasebnem kot javnem sektorju in ne glede na prihodek zaposlenega, so zapisali.