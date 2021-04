Duševno zdravje: V času epidemije psihološke težave tudi pri nekaterih "odpornejših" mladih

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 16. aprila - Epidemija nas je vse postavila v nove okoliščine in tisti mladi, ki so že pred epidemijo covida-19 imeli težave, so posledice epidemije še bolj intenzivno občutili in so lahko razvili duševno motnjo. A so se psihološke težave pokazale tudi pri nekaterih mladih, ki so prej funkcionirali brez težav, opozarja zdravnica, psihiatrinja Lina Klanšek.