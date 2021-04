Mineva 70 let od rojstva predhodnice današnje Evropske unije

piše Jasna Vrečko

Luxembourg/Pariz/Bruselj, 16. aprila - To nedeljo bo minilo 70 let od podpisa pariške pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), prve od nadnacionalnih evropskih povezav, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je danes Evropska unija. Gonilo zanjo je bila ideja povezovanja evropskih narodov, pogojena s strahom pred novo vojno.