SAB zahteva razpravo o koronskih dodatkih na komisiji DZ za nadzor javnih financ

Ljubljana, 15. aprila - Poslanska skupina SAB je vložila zahtevo za sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi "nepravičnega in nesorazmernega izplačevanja dodatkov" za delo v času krize s covidom-19. Želijo, da vsi, ki so pri delu enako ogroženi zaradi virusa, dobijo enak znesek dodatka, je danes dejala predsednica in poslanka SAB Alenka Bratušek.