Prebilič: Cilji v Afganistanu niso bili doseženi

Ljubljana, 15. aprila - Odhod ZDA in zaveznikov iz Afganistana je bil po mnenju profesorja obramboslovja na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Vladimirja Prebiliča po 20 letih pričakovan. "V vsem tem času žal niso bili doseženi cilji in pričakovanja; ne tistih, ki so tja odšli, ne politikov, ki so te odločitve sprejemali," je menil za STA.