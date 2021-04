Ljubljana, 15. aprila - Ponoči naj bi neznanec s prazno steklenico poškodoval označevalno tablo na stavbi medijske hiše Nova24TV. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da so bili dopoldan obveščeni o incidentu na eni izmed stavb na območju Bežigrada, policisti pa več informacij o dogodku še zbirajo. Na Novi24TV so dejanje označili za vandalizem.