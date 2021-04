Sodišča poslujejo skladno s priporočili NIJZ

Ljubljana, 15. aprila - Predsednik vrhovnega sodišča je v sredo izdal spremenjeno odredbo, s katero je sedanji način poslovanje sodišč, ki je bilo prekinjeno med 1. in 9. aprilom, podaljšal do vključno 16. maja. Sodišča bodo tako še naprej opravljala naroke, odločala in vročala sodna pisanja. Še naprej tečejo tudi procesni roki in roki za uveljavljanje pravic v postopkih.