Homeopatska zdravila že deset let v slovenskih lekarnah

Ljubljana, 15. aprila - Uporabniki homeopatije vsako leto med 10. in 16. aprilom praznujejo rojstvo homeopatije. Pred desetimi leti so po 66. letih homeopatska zdravila zopet prišla v slovenske lekarne. Ta zdravila nimajo stranskih učinkov, zato jih lahko uporabljamo v vseh starostnih obdobjih, so ob obletnici zapisali v podjetju AdriaPharm.