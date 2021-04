WHO: V Evropi v povezavi s covidom-19 umrlo že več kot milijon ljudi

Koebenhavn/Atene, 15. aprila - Evropa je prejšnji teden presegla črni mejnik, saj je v povezavi s covidom-19 umrlo več kot milijon ljudi, so danes sporočili iz regionalne pisarne Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Tedensko v Evropi na novo potrdijo okoli 1,6 milijona okužb, je sporoči regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.