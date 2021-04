EIT želi omogočiti nove priložnosti kulturnemu in kreativnemu sektorju

Budimpešta, 15. aprila - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je na današnji spletni novinarski konferenci napovedal, da bo v skladu s svojo strategijo za obdobje 2021-2027 ustanovil novo skupnost znanja in inovacij, ki se bo osredotočila na kulturni in ustvarjalni sektor ter industrijo. Predvidoma do konca leta bo objavil poziv za projekte.