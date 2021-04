Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 17. aprila - Pri založbi Beletrina so izdali knjigo Džohe Alharti naslovom Nebesna telesa, pri Mladinski knjigi pa duhovito knjigo Adama Kaya Sveta noč, zgaran na moč. Pri založbi Miš je izšla knjiga 26-nadstropna hišica na drevesu, ki jo podpisujeta Andy Griffiths in Terry Denton, pri Založbi Fran pa slikanica O črnem ptičku in beli ptičici Maje Smotlak.