V spletnem Kinodvoru premiera Sina Ines Tanović

Ljubljana, 15. aprila - V spletnem Kinodvoru nadaljujejo s premiernimi predvajanji filmov, tokrat ob 19. uri s celovečercem Sin. Globoko osebni film Ines Tanović je zgodba o generaciji, ujeti med pričakovanja staršev, in pasti odraščanja v tranzicijskem Sarajevu. Film iz leta 2019 je nastal v sodelovanju Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Romunije in Hrvaške.