Epidemija še naprej bremeni javni transport

Ljubljana, 15. aprila - Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so februarja prepeljali nekaj manj kot 1,4 milijona potnikov, kar je za 72 odstotkov manj kot v enakem lanskem mesecu. V medkrajevnem in mednarodnem prometu so jih našteli 67 odstotkov manj. Vlaki pa so prepeljali 840.000 potnikov, kar je bilo za 25 odstotkov manj kot februarja lani.