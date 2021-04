V Indiji v zadnjem dnevu rekordnih 200.000 novih okužb

New Delhi, 15. aprila - V Indiji so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 200.000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 1.038 bolnikov s covidom-19, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje. Število novih okužb se je od začetka aprila več kot podvojilo, oblasti pa se spopadajo s pomanjkanjem cepiv in bolniških postelj.