Policija na meji Romunoma zasegla ukradene ure in nakit v vrednosti 200.000 evrov

Murska Sobota, 15. aprila - Murskosoboški policisti so 5. aprila na kontrolni točki Dolga vas ustavili državljana Romunije, pri katerima so našli večje število ur in nakita. Nato so ugotovili, da je bilo več kot 600 kosov ročnih ur in več kot 700 kosov nakita ukradenih iz zlatarne v Franciji v začetku aprila, vrednost ukradenega pa naj bi znašala okoli 200.000 evrov.