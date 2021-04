V ligi prvakov ostali še štirje, med njimi ni branilca naslova

Ljubljana, 15. aprila - V nogometni ligi prvakov je ostala le še najboljša četverica. Po četrtfinalnih bojih sta znana polfinalna para, to sta Paris St. Germain - Manchester City in Chelsea - Real Madrid. Ti se bodo na prvih tekmah srečali 27. in 28. aprila, povratna obračuna pa bosta 4. in 5. maja. Bayern je v tem delu tekmovanja končal pot k ubranitvi naslova.