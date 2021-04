V murskosoboški knjižnici nastaja največja judovska zbirka

Murska Sobota, 15. aprila - V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti so začeli katalogizacijo judovskih knjig, ki so jih hranili v depojih knjižnice. Molitveniki so v hebrejskem, madžarskem in nemškem jeziku, nekateri so dvojezični. Knjige so dragocena zapuščina lokalne in regionalne judovske skupnosti pred drugo svetovno vojno.