Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. V zelenem je končal indeks Dow Jones, indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq pa sta končala pod izhodiščem. Delnice so večinoma padale zaradi pomislekov pri vrednotenju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.