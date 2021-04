Vlada zagotovila solidarnostni dodatek za brezposelne

Ljubljana, 14. aprila - Vlada je zagotovila 1,51 milijona evrov za prvo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne. Do njega je v višini 150 evrov upravičenih 10.052 oseb, ki so po 12. marcu lani ne po svoji krivdi izgubile zaposlitev in nove zaposlitve do uveljavitve zakona o dodatnih protikoronskih ukrepih še niso imele.