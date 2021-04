Članice zveze Nato potrdile skupen umik z ZDA iz Afganistana

Bruselj, 14. aprila - Članice zveze Nato, tudi Slovenija, so potrdile skupen umik z ZDA iz Afganistana. Za to so se nocoj na videokonferenci dogovorili zunanji in obrambni ministri zaveznic. Po načrtih ZDA naj bi se umik iz dežele pod Hindukušem zaključil do 11. septembra, 20 let po terorističnih napadih, ki so privedli do mednarodnega posredovanja.