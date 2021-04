Na Postojnskem bodo komunalne storitve dražje

Postojna, 15. aprila - Postojnski občinski svetniki so na sredini seji občinskega sveta potrdili dvig cen za dobavljeno pitno vodo in komunalne storitve. Razlog za dvig so višji stroški čiščenja odpadnih voda, pa tudi nekateri drugi stroški, npr. višja cene elektrike. Stroški za izvajanje javne službe pri dobavi pitne vode so se medtem nekoliko znižali.