Simoniti s komisarko Sveta Evrope Mijatovićevo o svobodi medijev in STA

Ljubljana, 14. aprila - Minister za kulturo Vasko Simoniti je danes s komisarko Sveta Evrope za človekove pravice Dunjo Mijatović prek videokonference razpravljal o svobodi medijev in pravici do svobodnega izražanja, so sporočili z ministrstva za kulturo. Med drugim sta govorila Slovenski tiskovni agenciji (STA) in predlogu medijske zakonodaje.