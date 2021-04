V Safilu pred zaprtjem obrata dogovor o višjih izplačilih delavcem

Ormož, 14. aprila - Družba Safilo je s sindikati in svetom delavcev dosegla sporazum, ki se nanaša na zaprtje proizvodnega obrata v Ormožu junija letos. Med drugim so se dogovorili o višjih odpravninah in regresu ter dodatnim izplačilom zaposlenih, so danes sporočili iz družbe.