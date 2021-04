Raščan o zavezanosti Slovenije zniževanju emisij toplogrednih plinov

Ljubljana, 14. aprila - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan se je udeležil virtualnega dogodka na visoki ravni med EU in Brazilijo o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in trajnostnem razvoju. Poudaril je zavezanost Slovenije zniževanju emisij toplogrednih plinov v okviru zavez EU za ogljično nevtralnost do 2050.