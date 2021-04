Z medijsko kampanjo do bolj aktivnih očetov

Ljubljana, 17. aprila - Ministrstvo za delo in Mirovni inštitut sta v sklopu projekta Očka v akciji začela izvajati medijsko kampanjo pod sloganom Aktivni očetje obračamo svet na bolje. Mlade očete in tiste, ki bodo to še postali, nagovarja, naj se vključijo v družinsko življenje in prevzamejo svoj del bremen, ki jih prinaša.