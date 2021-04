Pidcock močnejši od Van Aerta in Trentina, Slovenca 33. in 37.

Leuven, 14. aprila - Za slovo od flamskih tlakovanih cestišč so se kolesarji, ki tekmujejo na belgijskih klasikah, pomerili na 201 kilometra dolgi dirki za Barbantsko puščico. Preizkušnjo od Leuvna do Overiseja je presenetljivo dobil Britanec Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je imel v zaključku več moči od Belgijca Wouta Van Aerta in Italijana Mattea Trentina.