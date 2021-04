New York, 14. aprila - V sredo je v zveznem zaporu v Butnerju v Severni Karolini umrl newyorški finančni prevarant Bernie Madoff, ki so ga zaradi piramidne sheme pred več kot desetletjem obsodili na 150 let zapora. Madoff je bil star 82 let, vzroka smrti pa uprava zapora ni sporočila.