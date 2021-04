JPMorgan Chase četrtletje sklenil z rastjo dobička

New York, 14. aprila - Ameriška banka JPMorgan Chase je v prvem letošnjem četrtletju zabeležila 14,3 milijarde dolarjev dobička, kar je približno petkrat več kot v prvem lanskem četrtletju. To se je zgodilo na račun sprostitve 5,2 milijarde dolarjev rezervacij, ki so jih oblikovali za morebiten dvig slabih posojil zaradi pandemije covida-19.